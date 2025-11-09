Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains Église Saint-Symphorien Nuits-Saint-Georges

Robin Maxime Chefs-d’oeuvre classiques, espagnols et sud-américains

Église Saint-Symphorien 7 Rue de l’Égalité Nuits-Saint-Georges Côte-d’Or

Début : 2025-11-09 17:00:00

2025-11-09

Robin Maxime, guitariste virtuose doté d’une profonde sensibilité, nous entraîne en concert, dans un merveilleux voyage au cœur d’un lieu magnifique à l’acoustique exceptionnelle.

Argentine, Italie, Brésil, Espagne, France, Allemagne, Paraguay… Programme varié cocktail détonant de fougue, de joie et de douceur.

Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole et sud-américaine, transcriptions des plus belles musiques de film et oeuvres classiques… Fermez les yeux et partagez un moment les émotions et nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs, interprétées magistralement par le jeune virtuose. Tarrega, Barrios, Bach, Pachelbel, Haendel, Albeniz, Zequinha Abreu, Sanz… .

