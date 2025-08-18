CONCERT CHEFS-D’OEUVRE CLASSIQUES, ESPAGNOLS ET SUD-AMÉRICAINS PAR ROBIN MAXIME Sète

ROBIN MAXIME CHEFS-D'OEUVRE CLASSIQUES

CONCERT CHEFS-D’OEUVRE CLASSIQUES, ESPAGNOLS ET SUD-AMÉRICAINS PAR ROBIN MAXIME Sète lundi 18 août 2025.

CONCERT CHEFS-D’OEUVRE CLASSIQUES, ESPAGNOLS ET SUD-AMÉRICAINS PAR ROBIN MAXIME

34 Rue Paul Valéry Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-18
fin : 2025-08-18

Date(s) :
2025-08-18

  .

34 Rue Paul Valéry Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 47 67 97 28 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT CHEFS-D’OEUVRE CLASSIQUES, ESPAGNOLS ET SUD-AMÉRICAINS PAR ROBIN MAXIME Sète a été mis à jour le 2025-07-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE