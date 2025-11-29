Robyn Orlin avec Garage Dance Ensemble et uKhoiKhoi – » …How in salts desert is it possible to blossom… » Théâtre de Grasse TDG Grasse

Théâtre de Grasse TDG 2 Avenue Maximin Isnard Grasse Alpes-Maritimes

Début : Samedi 2025-11-29 18:00:00

En réponse à la violence du monde, Robyn Orlin mêle danse, musique et vidéos dans une performance à l’énergie exaltante. Ou comment, sur un sol aride, faire éclore la joie !

Théâtre de Grasse TDG 2 Avenue Maximin Isnard Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 98 62 77 billetterie@palaisdesfestivals.com

English : Robyn Orlin avec Garage Dance Ensemble et uKhoiKhoi « …How in salts desert is it possible to blossom… »

In response to the violence of the world, Robyn Orlin combines dance, music and video in a performance of exhilarating energy. Or how, on barren ground, to make joy blossom!

German :

Als Antwort auf die Gewalt in der Welt vermischt Robyn Orlin Tanz, Musik und Video zu einer Performance von berauschender Energie. Oder wie man auf einem trockenen Boden die Freude erblühen lässt!

Italiano :

In risposta alla violenza del mondo, Robyn Orlin combina danza, musica e video in una performance di esaltante energia. O come, su un terreno arido, far sbocciare la gioia!

Espanol :

En respuesta a la violencia del mundo, Robyn Orlin combina danza, música y vídeo en un espectáculo de estimulante energía. O cómo hacer florecer la alegría en un terreno estéril

