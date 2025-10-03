Robin se la raconte / Festival Au Fil du Conte Salle des Fêtes Villebois-Lavalette
Robin se la raconte / Festival Au Fil du Conte
Salle des Fêtes 60 grand Rue Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03 22:30:00
2025-10-03
Histoires de coup de cœur, histoires de bousculer les cœurs, à rire ou à pleurer, histoires d’amour et de mort, de joies et de peines, d’idiotie et de sagesse.
Salle des Fêtes 60 grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57
English : Robin se la raconte / Festival Au Fil du Conte
Stories of love and death, of joy and sorrow, of foolishness and wisdom.
German : Robin se la raconte / Festival Au Fil du Conte
Herzschlaggeschichten, herzzerreißende Geschichten, zum Lachen oder zum Weinen, Geschichten von Liebe und Tod, von Freude und Leid, von Dummheit und Weisheit.
Italiano : Robin se la raconte / Festival Au Fil du Conte
Storie di amore e di morte, di gioia e di dolore, di stoltezza e di saggezza.
Espanol : Robin se la raconte / Festival Au Fil du Conte
Historias de amor y muerte, de alegría y tristeza, de necedad y sabiduría.
