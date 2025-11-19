ROBIN – THEATRE 95 Cergy

ROBIN Début : 2026-05-23 à 16:00. Tarif : – euros.

Les justiciers modernesIl n’y a pas si longtemps, dans une ville comme les autres, Robin et Christabelle Desbois naissaient d’une famille aimante, mais tellement pauvre qu’il fallait voler pour survivre… Jusqu’à ce que Christabelle et ses compagnons se fassent arrêter dans la forêt. Fin tragique ? Pas tout à fait ! Car cette histoire se poursuit avec un procès plein d’humour qui fait vaciller les certitudes : et si Robin – ou R.O.B.I.N. – était plutôt le nom d’une organisation secrète visant à mieux répartir les richesses ? Sur fond de forêt interdite, quatre comédien·nes survolté·es déroulent au plateau cette fable décalée pour mieux révéler les absurdités de notre époque. Un petit traité de résistance à hauteur d’enfants !Tout public à partir de 8 ans – 60 minutes

THEATRE 95 ALLEE DES PLATANES 95000 Cergy 95