Robin Verheyen trio Lieu à définir Cluny

Robin Verheyen trio

Salle des fêtes Place de la mairie Massilly Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 17:15:00

CURATORES

Jazz

Connu du public rock par la surprenante collaboration dans le groupe TaxiWars, avec le chanteur Tom Barman (dEUS), le trio de Robin Verheyen se présente en version unplugged. Naviguant entre relecture enjouée de standards, l’univers du toujours étonnant Thelonious Monk et des compositions singulières signées Verheyen, ils se nourrissent sans recette fixe de la grande histoire vivante du jazz qu’ils aiment tant et qu’ils connaissent en profondeur.

Robin Verheyen et Nic Thys partagent de longues expériences à New York et ailleurs, sur scène et en studio le saxophoniste avec Gary Peacock, Marc Copland, Joey Baron, Billy Hart, le bassiste au légendaire Village Vanguard, avec le pianiste Bill Carrothers. Antoine Pierre, étoile montante de la scène internationale, s’est fait fort remarquer en menant de main de maître tambour son groupe Urbex. Chef de file d’une nouvelle génération, il continue au sein de ce trio cette grande histoire vivante qui est celle du jazz.

Tout public

Interprétation Robin Verheyen, saxophone • Nic Thys, contrebasse, basse • Antoine Pierre, batterie

Avec la participation en première partie des élèves de l’École de Musique, Danse et Théâtre du Clunisois et du Conservatoire à Rayonnement Départemental Mâconnais Beaujolais Agglomération. .

Salle des fêtes Place de la mairie Massilly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

