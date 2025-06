Robin Verheyen – La Filature Varennes-sous-Dun 27 juin 2025 20:30

Saône-et-Loire

Robin Verheyen La Filature 401 route de la faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 8 EUR

Début : 2025-06-27 20:30:00

2025-06-27

illuminés par de larges verrières, ont lieu chaque année plusieurs concerts et expositions. Robin Verheyen y présente un jazz libre et inventif. Django d’Or, complice de Roy Hargrove ou Toots Thielemans, il mêle jazz, musiques classiques et africaines. .

La Filature 401 route de la faux

Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 info@filature-artcontemporain.fr

