Robinson 2.0 Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement
Robinson 2.0 Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement vendredi 13 mars 2026.
Robinson 2.0
Du vendredi 13 au samedi 14 mars 2026 à partir de 20h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-13
La compagnie La Chute (Marseille) présente Robinson 2.0, un spectacle de théâtre gestuel burlesque Tout public (accessible à partir de 7 ans)Familles
Théâtre gestuel burlesque Tout public (accessible à partir de 7 ans)
De et avec Joel Gonzalia
Soutien à l’écriture et à la mise en scène Lucien Duntze
Accessoires Amélie Duntze
Costumes et accessoires Paula Meizoso
CALIENTE!
Il fait chaud. Très chaud. De plus en plus chaud. Un peu trop chaud d’ailleurs, non?
Robinson a besoin de se rafraîchir. Il rêve. Il rêve d’aller à la mer pour la première fois de sa vie.
Robinson, c’est un bon. Plein de bonnes intentions.
Prendre l’avion? Hors de question! Alors il pense… Bingo!
Astucieux et naïf, il élabore un plan: “C’est pas l’homme qui va à la mer, c’est la mer qui va à l’homme”.
Il décide de créer sa propre plage artificielle idyllique, exotique, et tout en plastique
Son petit coin de paradis. Pour un confort fantastique. Quel génie!
Robinson, symbole de l’humanité, a modelé la nature à sa façon. Mais il pourrait perdre bien plus que la raison… .
Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Chute company (Marseille) presents Robinson 2.0, a burlesque gestural theater show Open to all (ages 7 and up)
L’événement Robinson 2.0 Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille