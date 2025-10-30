Robinson 2.0 Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Robinson 2.0

Du vendredi 13 au samedi 14 mars 2026 à partir de 20h30. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-13

La compagnie La Chute (Marseille) présente Robinson 2.0, un spectacle de théâtre gestuel burlesque Tout public (accessible à partir de 7 ans)Familles

Théâtre gestuel burlesque Tout public (accessible à partir de 7 ans)



De et avec Joel Gonzalia



Soutien à l’écriture et à la mise en scène Lucien Duntze



Accessoires Amélie Duntze



Costumes et accessoires Paula Meizoso







CALIENTE!



Il fait chaud. Très chaud. De plus en plus chaud. Un peu trop chaud d’ailleurs, non?



Robinson a besoin de se rafraîchir. Il rêve. Il rêve d’aller à la mer pour la première fois de sa vie.



Robinson, c’est un bon. Plein de bonnes intentions.



Prendre l’avion? Hors de question! Alors il pense… Bingo!



Astucieux et naïf, il élabore un plan: “C’est pas l’homme qui va à la mer, c’est la mer qui va à l’homme”.



Il décide de créer sa propre plage artificielle idyllique, exotique, et tout en plastique



Son petit coin de paradis. Pour un confort fantastique. Quel génie!



Robinson, symbole de l’humanité, a modelé la nature à sa façon. Mais il pourrait perdre bien plus que la raison… .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 52 28 15 84 tmj.theatremariejeanne@gmail.com

English :

La Chute company (Marseille) presents Robinson 2.0, a burlesque gestural theater show Open to all (ages 7 and up)

