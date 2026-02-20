Robinson Khoury ‘Kid Khoury Psycho-Funk 4tet’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Musicien en constante exploration, son énergie explosive et sa technique lyrique sont au service d’un véritable propos artistique, une véritable identité.

Il remporte le prix « Django Reinhardt » de l’Académie du Jazz qui récompense le meilleur musicien français de jazz de l’année 2024.

Nommé aux Victoires du Jazz en 2023 dans la catégorie « Révélation », il est à nouveau nommé en 2025 dans la catégorie « Concert ».

Après “Frame Of Mind” et “Broken Lines”, il sort un troisième album intitulé “MŸA” en juin 2024.

Robinson Khoury est artiste en résidence au festival Jazz sous les Pommiers de 2024 à 2026 et est soutenu par la Fondation BNP Paribas ainsi que Michael Rath Trombones.

Robinson Khoury : trombone

Nathan Mollet : claviers

SlyDee : basse

Tao Ehrlich : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Funk — Dans cette toute nouvelle formule, Robinson Khoury revient à la funk de sa jeunesse et ses débuts au trombone avec Fred Wesley comme mentor quand il avait seulement 13 ans. Une transe folle à venir expérimenter en live !

Le mardi 07 avril 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 07 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



