Robinsonner – Saison Ah ? Palais des Congrès Parthenay
vendredi 27 novembre 2026 · Palais des Congrès · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Robinsonner – Saison Ah ?
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 22:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Cie du tout vivant / Thomas Visonneau (24)
Une plongée au coeur des solitudes contemporaines
Rose et Gregory Gillet sont les parents d’une famille ordinaire. Avec Robin et Laura, leurs enfants, ils partagent une vie… “normale”. Mais sans qu’ils puissent en saisir tout à fait ni les causes ni le point de départ, voilà que l’équilibre familial bascule. Car Robin, alors lycéen de 17 ans, décide progressivement de ne plus quitter sa chambre. Il fait comme Robinson Crusoé : il robinsonne….
Théatre, peinture et musique live
Tout public à partir de 13 ans .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com
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English : Robinsonner – Saison Ah ?
L’événement Robinsonner – Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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