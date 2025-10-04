ROBOT – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

ROBOT – AUDITORIUM SEYNOD Annecy samedi 4 octobre 2025.

ROBOT Début : 2025-10-04 à 11:00. Tarif : – euros.

Entrez dans l’atelier de Rouge et Bleu ! Les 2 mécanicien·nes néophytes, comme deux personnages de films muets, s’activent pour construire un robot. Au milieu d’un joyeux bric-à-brac, leur mission s’annonce difficile. Chaque objet, platine vinyle, gant Mapa, fouet… est détourné avec beaucoup d’ingéniosité pour former M. Robot. Peu à peu les objets s’animent et créent des réactions en chaine surprenantes et rigolotes. A mi-chemin entre le théâtre d’objets et le concert de sons électroniques, ce jeu de piste inventif éveille la curiosité des plus jeunes. Originaire de Suisse, la compagnie Chamar bell clochette crée des spectacles principalement dédiés au jeune public, souvent sans parole et offrant une grande place au merveilleux. Dans cette deuxième création de concert pour objets-marionnettiques, se croisent les influences du cinéma de Jacques Tati et les installations de Jean Tinguely. Durée 30 minutesÀ partir de 3 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74