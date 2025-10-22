Concours de biscuits de Noël Médiathèque intercommunale Les voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais

Concours de biscuits de Noël

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Dans le cadre de notre programmation intercommunale autour du textile A mots brodés, à pas feutrés , votre médiathèque Les voyageurs lance un concours de biscuits de Noël.

Les participants cuisinent chez eux des biscuits qui doivent respecter la thématique autour du textile (forme du biscuit, décoration…).

Les biscuits sont à déposer à la médiathèque le mardi 16 décembre de 15h30 à 19h ou le mercredi 17 décembre de 10h à 13h.

Ce même mercredi, de 14h à 18h, les usagers de la médiathèque seront invités à déguster les biscuits et à élire deux gagnants (le meilleur biscuit au goût et le plus joli biscuit).

Les gagnants seront annoncés à 18h ! Moment convivial et boissons chaudes garanties !

Concours gratuit ouvert à tous, aux enfants comme aux adultes.

Inscription jusqu’au samedi 13 décembre à l’accueil de votre médiathèque ou par téléphone ou e-mail .

Médiathèque intercommunale Les voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr

