Robot L’arc scène nationale Le Creusot Le Creusot

Robot

L’arc scène nationale Le Creusot Espace François Mitterrand Le Creusot Saône-et-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 10:30:00

2026-01-24

Musique — Durée 30 min — Dès 3 ans

Un jeu de construction grandeur nature où tous les objets sont doués d’une âme (très musicale).

Quel capharnaüm dans l’atelier de Rouge et Bleu ! Tout y est sans dessus dessous. Qui a provoqué ce cataclysme, ce charivari, ce bric-à-brac sans nom ?

Les choses elles-mêmes, peut-être. Car pendant que Rouge et Bleu s’activent à tout remettre en ordre, voilà qu’un moule à kougelhopf se met à bourdonner et qu’une poêle à pop-corn se met à grésiller. Robot est-il une réponse à la célèbre question de Lamartine objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Oui, mais pas seulement. Car il s’agit aussi d’une installation plastique où l’on crée avec des bouts de scotch des machines cinétiques dignes de Jean Tinguely, d’un show burlesque où les silhouettes évoquent les films de Jacques Tati et d’un concert à base d‘articles, d’outils et d’ustensiles glanés sur des brocantes. Derrière Rouge et Bleu se cachent en effet deux mélomanes avertis qui ont trouvé, avec Robot, le moyen malin d’initier le jeune public à la musique concrète et expérimentale d’un Pierre Schaeffer, d’un Pierre Henry ou d’un Karlheinz Stockhausen. On exagère un peu, mais c’est bien ça l’idée… .

