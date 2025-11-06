ROBOTIC HORIZON – Alès : Dévracage et Pick&Place Salle des Eglantiers – 98 route de Salindres Saint-Privat-des-Vieux

ROBOTIC HORIZON – Alès : Dévracage et Pick&Place Salle des Eglantiers – 98 route de Salindres Saint-Privat-des-Vieux jeudi 6 novembre 2025.

ROBOTIC HORIZON – Alès : Dévracage et Pick&Place Jeudi 6 novembre, 09h30 Salle des Eglantiers – 98 route de Salindres Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T09:30:00 – 2025-11-06T16:30:00

Fin : 2025-11-06T09:30:00 – 2025-11-06T16:30:00

Leader Occitanie, Robotics Place et Aerospace Valley, en partenariat avec Alès Myriapolis, Leader Alès et Territoires d’industrie, organisent le 6️⃣ novembre 2025, de 9h à 17h, une journée dédiée aux procédés de robotique industrielle de :

✔️ Dévracage, opération qui consiste pour un robot à saisir des pièces placées en vrac dans une caisse pour les ranger correctement alignées sur une ligne de production ;

et,

✔️ Pick & Place, opération qui consiste à saisir des pièces d’un emplacement pour les poser à un autre emplacement.

La matinée prévoit des interventions académiques et institutionnelles ainsi que la présentation de multiples solutions innovantes.

Après le déjeuner, vous pourrez assister à des démonstrations de machines et participer à une visite de la société NTN SNR, fabricant de roulements et de pièces automobiles, vous permettra de voir ces procédés en fonctionnement réel.

Inscription ici : https://lnkd.in/eGUArPyA

Salle des Eglantiers – 98 route de Salindres 30340 SAINT-PRIVAT-LES-VIEUX Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.robotics-place.com/evenements/robotic-horizon-devracage-et-pick-place/ »}] [{« link »: « https://lnkd.in/eGUArPyA »}]

A l’initiative du réseau Leader, de Robotics Place et d’Aerospace Valley, une journée thématique dédiée à la robotique industrielle, notamment aux procédés de dévracage et de pick and place.