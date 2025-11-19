Robotique et Industrie Swyzz Ytrac

Robotique et Industrie Mercredi 19 novembre, 18h30 Swyzz Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T18:30:00 – 2025-11-19T21:00:00

Fin : 2025-11-19T18:30:00 – 2025-11-19T21:00:00

Conférence sur ce thème au sein de l’entreprise SWYZZ à Aurillac puis démonstration de robots de lavage.

Swyzz Rue Haroun Tazieff, 15130 Ytrac Ytrac 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

