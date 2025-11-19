Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Robotique et Industrie Swyzz Ytrac

Robotique et Industrie Swyzz Ytrac

Robotique et Industrie Swyzz Ytrac mercredi 19 novembre 2025.

Robotique et Industrie Mercredi 19 novembre, 18h30 Swyzz Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T18:30:00 – 2025-11-19T21:00:00
Fin : 2025-11-19T18:30:00 – 2025-11-19T21:00:00

Conférence sur ce thème au sein de l’entreprise SWYZZ à Aurillac puis démonstration de robots de lavage.

Swyzz Rue Haroun Tazieff, 15130 Ytrac Ytrac 15130 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Robotique et industrie