Robotique et Programmation à la maison forestière des Hogues – Les Hogues, 4 juin 2025 14:00, Les Hogues.

Eure

Robotique et Programmation à la maison forestière des Hogues 2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-04 14:00:00

fin : 2025-06-04 17:00:00

Date(s) :

2025-06-04

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, Lise vous propose de découvrir ou parfaire vos connaissances dans le domaine de la robotique et la programmation nécessaire pour faire fonctionner un robot.

Venez apprendre et comprendre un robot en réalisant des défis ludiques !

Durant cet l’atelier il vous sera proposé Coder en Scratch, Python ou en C, construire des robots en Lego ou en impression 3D, réaliser des défis toujours plus fous, inventer de nouveaux robots.

Apporter votre bonne humeur et votre envie d’apprendre.

Tout public à partir de 6 ans

Inscription auprès de Lise 06 87 99 44 03

horaires 14h à 17h

Tarif Adhésion annuelle à l’association Haugr 8 à 17 ans 2 € Adulte 10 € Couple / famille avec enfants 15 €

Lieu Maison Forestière 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, Lise vous propose de découvrir ou parfaire vos connaissances dans le domaine de la robotique et la programmation nécessaire pour faire fonctionner un robot.

Venez apprendre et comprendre un robot en réalisant des défis ludiques !

Durant cet l’atelier il vous sera proposé Coder en Scratch, Python ou en C, construire des robots en Lego ou en impression 3D, réaliser des défis toujours plus fous, inventer de nouveaux robots.

Apporter votre bonne humeur et votre envie d’apprendre.

Tout public à partir de 6 ans

Inscription auprès de Lise 06 87 99 44 03

horaires 14h à 17h

Tarif Adhésion annuelle à l’association Haugr 8 à 17 ans 2 € Adulte 10 € Couple / famille avec enfants 15 €

Lieu Maison Forestière 2 rue des écoles 27910 Les Hogues .

2 Rue des Écoles

Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 87 99 44 03

English : Robotique et Programmation à la maison forestière des Hogues

As part of the HAUGR association’s activities at the Maison Forestière des Hogues, Lise invites you to discover or perfect your knowledge of robotics and the programming required to operate a robot.

Come and learn and understand a robot through fun challenges!

During this workshop you’ll be able to Code in Scratch, Python or C, build robots out of Lego or 3D printing, take on ever-more crazy challenges, invent new robots.

Bring your good humor and your desire to learn.

All ages 6 and up

Registration with Lise: 06 87 99 44 03

times 2pm to 5pm

Fee: Annual membership of the Haugr association: 8 to 17 years: 2 ? Adults: 10 ? Couple / family with children: 15 ?

Location: Maison Forestière 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

German :

Im Rahmen der Aktivitäten des Vereins HAUGR im Maison Forestière in Les Hogues bietet Ihnen Lise die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse im Bereich der Robotik und der Programmierung, die notwendig ist, um einen Roboter zu betreiben, zu entdecken oder zu perfektionieren.

Kommen Sie und lernen Sie einen Roboter kennen und verstehen, indem Sie spielerische Herausforderungen bewältigen!

Während dieses Workshops wird Ihnen Folgendes angeboten: Codierung in Scratch, Python oder C, Bau von Robotern aus Lego oder 3D-Druck, Durchführung immer verrückterer Herausforderungen, Erfindung neuer Roboter.

Bringen Sie gute Laune und Lust am Lernen mit.

Für alle ab 6 Jahren

Anmeldung bei Lise: 06 87 99 44 03

uhrzeit: 14 Uhr bis 17 Uhr

Tarif: Jahresmitgliedschaft im Verein Haugr: 8 bis 17 Jahre: 2 ? Erwachsener: 10 ? Paar / Familie mit Kindern: 15 ?

Ort: Maison Forestière 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Italiano :

Nell’ambito delle attività dell’associazione HAUGR presso la Maison Forestière des Hogues, Lise vi offre la possibilità di scoprire o perfezionare le vostre conoscenze sulla robotica e sulla programmazione necessaria per far funzionare un robot.

Venite a imparare e a capire un robot partecipando a sfide divertenti!

Durante questo workshop sarete in grado di Codificare in Scratch, Python o C, costruire robot utilizzando Lego o stampa 3D, affrontare sfide sempre più folli e inventare nuovi robot.

Portate il vostro buon umore e la vostra voglia di imparare.

Tutti i bambini dai 6 anni in su

Iscrizione presso Lise: 06 87 99 44 03

orario: dalle 14.00 alle 17.00

Prezzo: Iscrizione annuale all’associazione Haugr: da 8 a 17 anni: 2 ? Adulti: 10 ? Coppia / famiglia con bambini: 15 ?

Luogo: Maison Forestière 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

Espanol :

En el marco de las actividades de la asociación HAUGR en la Maison Forestière des Hogues, Lise le propone descubrir o perfeccionar sus conocimientos de robótica y de programación necesarios para hacer funcionar un robot.

Ven a aprender y a entender un robot participando en divertidos desafíos

Durante este taller podrás Programar en Scratch, Python o C, construir robots utilizando Lego o impresión 3D, enfrentarte a retos cada vez más locos e inventar nuevos robots.

Trae tu buen humor y tus ganas de aprender.

A partir de 6 años

Inscripción con Lise: 06 87 99 44 03

horario: de 14.00 a 17.00

Precio: Abono anual a la asociación Haugr: de 8 a 17 años: 2€ Adultos: 10 ? Pareja / familia con niños: 15€

Lugar: Maison Forestière 2 rue des écoles 27910 Les Hogues

L’événement Robotique et Programmation à la maison forestière des Hogues Les Hogues a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Lyons Andelle