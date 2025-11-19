Robotique et Programmation à la maison forestière des Hogues Les Hogues

Robotique et Programmation à la maison forestière des Hogues

Dans le cadre des activités de l’association HAUGR à la Maison Forestière des Hogues, Lise vous propose de découvrir ou parfaire vos connaissances dans le domaine de la robotique et la programmation nécessaire pour faire fonctionner un robot.

Venez apprendre et comprendre un robot en réalisant des défis ludiques !

Durant cet l’atelier il vous sera proposé Coder en Scratch, Python ou en C, construire des robots en Lego ou en impression 3D, réaliser des défis toujours plus fous, inventer de nouveaux robots.

Apporter votre bonne humeur et votre envie d’apprendre.

Tout public à partir de 6 ans

Inscription auprès de Lise 06 87 99 44 03

horaires 14h à 16h

Tarif Adhésion annuelle à l’association Haugr 8 à 17 ans 2 € Adulte 10 € Couple famille avec enfants 15 €

Lieu Maison Forestière 2 rue des écoles 27910 Les Hogues .

