Robotique Médiathèque métropolitaine de Miramas Miramas

Enfants-adolescents, à partir de 8 ans

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Une approche ludique des sciences et de l’ingéniérie.

Grâce à des capteurs embarqués, capteur d’inclinaison, capteur de distance ou encore capteur sonore, les enfants pourront enrichir la programmation des constructions. Via une tablette tactile, ils utiliseront un langage par bloc linéaire, et coderont leurs propres instructions.

de 14h à 15h30 pour les 6 – 9 ans.

de 15h30 à 17h pour les 10 – 14 ans.

Médiathèque métropolitaine de Miramas Avenue de la République 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 58 53 53 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 11 27 27 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 58 53 53 »}]

Vanessa Loring