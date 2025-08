Robots et IA : Comment on fabrique un robot de A à Z ? École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance) Ivry-sur-Seine

Robots et IA : Comment on fabrique un robot de A à Z ? École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance) Ivry-sur-Seine jeudi 7 août 2025.

Robots et IA : Comment on fabrique un robot de A à Z ? École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance) Ivry-sur-Seine Jeudi 7 août, 18h00 En direct sur YouTube

Robots et IA : Comment on fabrique un robot de A à Z ? Par l’ETNA

A l’ETNA nous avons un lieu, le Co-Labs dans lequel nos étudiants peuvent créer, apprendre, fabriquer, tester, échouer, innover…

C’est le lieux dans lequel tout est possible

On a donc décider de ne pas garder ce qu’on y fait pour nous mais de la partager en open source via des Live mensuels.

Nous te donnons rendez-vous jeudi 07 Août à 18h sur notre chaîne Youtube pour notre 3ème épisode : Comment construire son robot de A à Z !

Au programme :

Une rapide intro

Conception et impression 3D

Montage du bras robotisé

Calibration & contrôle manuel

Questions Réponses

À propos

L’ETNA, École des Technologies Numériques Avancées, délivre une formation en alternance spécialisée en informatique qui débouche sur 3 niveaux de diplômes : Bac+2, Bac+3 et Bac+5. « L’excellence de l’alternance » de l’ETNA, c’est une insertion directe dans l’entreprise, un encadrement efficace et un suivi personnalisé qui vous conduiront à des fonctions de cadre et d’ingénieur en informatique. La formation est prise en charge par l’entreprise dès la 2e année et l’étudiant est indemnisé d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage, d’un CDD ou d’un CDI.

Campus situé à proximité géographique de celui de l’IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-07T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-07T19:30:00.000+02:00

1

https://www.youtube.com/live/q2ZYfqnr2_U?si=wJx573Sw_Al5Ts0_

École des Technologies Numériques Avancées (ETNA Alternance) 7, rue Maurice Grandcoing, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne