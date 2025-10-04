Robots sumo Médiathèque métropolitaine de Miramas Miramas

Robots sumo Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque métropolitaine de Miramas Bouches-du-Rhône

Enfants-adolescents 7-14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T17:00

Atelier de programmation pour robots lutteurs.

Comprendre et appréhender la programmation informatique tout en passant un moment ludique et éducatif.

Un atelier en continu tout au long de l’après-midi pour les petits et grands programmateurs en herbe.

Médiathèque métropolitaine de Miramas Avenue de la République 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 58 53 53 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil

Vanessa Loring