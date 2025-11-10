Robustesse VS performance ANERES Anères

Robustesse VS performance

ANERES 7 Rue du Tonkin Anères Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Discussion autour d’une conférence d’Olivier Hamant, auteur du livre antidote au culte de la performance .

L’accès aux animations de la MC 23 est libre. Une adhésion à notre association de 5 € annuelle est souhaitée.

.

ANERES 7 Rue du Tonkin Anères 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 86 69 contact@23aneres.org

English :

Discussion with Olivier Hamant, author of the book antidote to the cult of performance .

Access to MC 23 events is free. A 5? annual membership to our association is required.

German :

Diskussion um einen Vortrag von Olivier Hamant, Autor des Buches antidote au culte de la performance (Gegengift zum Leistungskult).

Der Zugang zu den Veranstaltungen des MC 23 ist frei. Eine Mitgliedschaft in unserem Verein von 5 ? jährlich ist erwünscht.

Italiano :

Discussione basata su un intervento di Olivier Hamant, autore del libro Antidoto al culto della performance .

L’accesso agli eventi del MC 23 è gratuito. È richiesta un’iscrizione annuale di 5 euro.

Espanol :

Debate basado en la conferencia de Olivier Hamant, autor del libro Antídoto contra el culto al espectáculo .

El acceso a los actos de MC 23 es gratuito. Se requiere una suscripción anual de 5?

L’événement Robustesse VS performance Anères a été mis à jour le 2025-11-10 par OT de Neste-Barousse|CDT65