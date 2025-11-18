Robyn Orlin, Garage Dance Ensemble & Ukhoikhoi – …How in salts desert is it possible to blossom… POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg

Robyn Orlin, Garage Dance Ensemble & Ukhoikhoi – …How in salts desert is it possible to blossom… 18 et 19 novembre POLE-SUD, CDCN Strasbourg Bas-Rhin

6€ > 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T20:30:00 – 2025-11-18T21:35:00

Fin : 2025-11-19T20:30:00 – 2025-11-19T21:35:00

La Sud-africaine Robyn Orlin nous offre le fruit de sa rencontre avec Garage Dance Ensemble, compagnie de danse professionnelle dirigée par Alfred Hinkel et installée à Okiep, ville de la province du Cap-Nord. Sur cette terre vit un groupe descendant des cultures namas et indiennes et parlant une forme réappropriée d’afrikaans. Florissante au XIXe siècle du fait de l’exploitation de son importante mine de cuivre, la ville est aujourd’hui vouée à la paupérisation et installée sur un désert. Mais, après les pluies d’hiver, les sols se recouvrent d’un tapis de 3500 espèces de marguerites sauvages… Un beau prétexte à célébrer la joie et la poésie. Les motifs d’éclosion et de floraison sont pléthore au plateau, tant dans les boucles chantées et tournoyantes du groupe uKhoiKhoi, que dans les solos où les corps jouent à entrer et sortir de tas de vêtements chamarrés. Mais la chorégraphe aime à multiplier les points de vue : avec des surplombs vidéo, les corolles deviennent encore plus chatoyantes.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

©Valerian Galy