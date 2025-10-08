Roc d’Azur Base Nature François Léotard Fréjus

Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a cessé de grandir, rassemblant désormais plus de 20 000 participants, 300 exposants et 150 000 visiteurs sur 5 jours !

Base Nature François Léotard 1196 Boulevard de la Mer

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Since 1984 and the very first edition organized by Stéphane Hauvette with 7 competitors, the Roc d’Azur has gone from strength to strength, bringing together over 20,000 participants, 300 exhibitors and 150,000 visitors over 5 days!

German : Roc d’Azur

Seit 1984 und der allerersten Ausgabe, die von Stéphane Hauvette mit 7 Teilnehmern organisiert wurde, ist der Roc d’Azur stetig gewachsen und versammelt mittlerweile mehr als 20.000 Teilnehmer, 300 Aussteller und 150.000 Besucher an 5 Tagen!

Italiano : Roc d’Azur

Dal 1984 e dalla prima edizione organizzata da Stéphane Hauvette con 7 concorrenti, la Roc d’Azur è cresciuta sempre di più, riunendo oltre 20.000 partecipanti, 300 espositori e 150.000 visitatori in 5 giorni!

Espanol :

Desde 1984 y la primera edición organizada por Stéphane Hauvette con 7 competidores, el Roc d’Azur no ha dejado de crecer, reuniendo en la actualidad a más de 20.000 participantes, 300 expositores y 150.000 visitantes durante 5 días

