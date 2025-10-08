Roc d’Azur Roquebrune-sur-Argens

Roc d’Azur Roquebrune-sur-Argens mercredi 8 octobre 2025.

Roc d’Azur

Roquebrune / les Issambres Roquebrune-sur-Argens Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-08

Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a cessé de grandir, rassemblant désormais plus de 20 000 participants, 300 exposants et 100 000 visiteurs sur 5 jours !

.

Roquebrune / les Issambres Roquebrune-sur-Argens 83380 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 89 89

English : Roc d’Azur

Since the very first Roc d’Azur organised in 1984 by Stéphane Hauvette with just 7 competitors, the event has continually grown into a 5-day festival which attracts over 20,000 participants, 300 exhibitors and 100,000 visitors!

German : Roc d’Azur

Seit 1984, wobei das erste Rennen von Stéphane Hauvette mit 7 Konkurrenten gestartet wurde, wächst der Roc d‘Azur immer weiter. Nun versammeln sich über 20.000 Teilnehmer, 300 Aussteller und 100.000 5 Tage lang anlässlich dieser Veranstaltung!

Italiano :

Dal 1984 e dalla prima edizione organizzata da Stéphane Hauvette con 7 concorrenti, la Roc d’Azur è cresciuta sempre di più, riunendo oltre 20.000 partecipanti, 300 espositori e 100.000 visitatori in 5 giorni!

Espanol :

Desde 1984 y la primera edición organizada por Stéphane Hauvette con 7 competidores, el Roc d’Azur ha ido a más, reuniendo durante 5 días a más de 20.000 participantes, 300 expositores y 100.000 visitantes

L’événement Roc d’Azur Roquebrune-sur-Argens a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme de Roquebrune-sur-Argens