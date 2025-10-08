Roc d’Azur Roquebrune-sur-Argens
Roc d’Azur Roquebrune-sur-Argens mercredi 8 octobre 2025.
Roc d’Azur
Roquebrune / les Issambres Roquebrune-sur-Argens Var
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-12
2025-10-08
Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a cessé de grandir, rassemblant désormais plus de 20 000 participants, 300 exposants et 100 000 visiteurs sur 5 jours !
Roquebrune / les Issambres Roquebrune-sur-Argens 83380 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 19 89 89
English : Roc d’Azur
Since the very first Roc d’Azur organised in 1984 by Stéphane Hauvette with just 7 competitors, the event has continually grown into a 5-day festival which attracts over 20,000 participants, 300 exhibitors and 100,000 visitors!
German : Roc d’Azur
Seit 1984, wobei das erste Rennen von Stéphane Hauvette mit 7 Konkurrenten gestartet wurde, wächst der Roc d‘Azur immer weiter. Nun versammeln sich über 20.000 Teilnehmer, 300 Aussteller und 100.000 5 Tage lang anlässlich dieser Veranstaltung!
Italiano :
Dal 1984 e dalla prima edizione organizzata da Stéphane Hauvette con 7 concorrenti, la Roc d’Azur è cresciuta sempre di più, riunendo oltre 20.000 partecipanti, 300 espositori e 100.000 visitatori in 5 giorni!
Espanol :
Desde 1984 y la primera edición organizada por Stéphane Hauvette con 7 competidores, el Roc d’Azur ha ido a más, reuniendo durante 5 días a más de 20.000 participantes, 300 expositores y 100.000 visitantes
