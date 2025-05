Roc Seven Biarritz DJ Bellaire – Hôtel Roc Seven Biarritz, 28 mai 2025 19:00, Biarritz.

Pyrénées-Atlantiques

Roc Seven Biarritz DJ Bellaire Hôtel Roc Seven 14 Rue du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-05-28 19:00:00

fin : 2025-05-28 23:00:00

2025-05-28

Roc Seven Biarritz accueille le DJ BELLAIRE pour un set ensoleillé sur son rooftop.

À l’instar de son titre phare « Paris City Jazz », certifié Single d’Or à l’export, la signature sonore de Bellaire se fait reconnaître par son efficacité dans les clubs et le mélange de ses influences variées allant du hip-hop à la soul, de la funk à la disco, en passant par la french touch.

Bellaire a rapidement conquis les cœurs des danseurs avec qui il a décidé d’échanger encore plus en lançant son label AOC Records, sur lequel sont signés ses partners in crimes de studio Bomel et Georges.

Après avoir sorti quelques titres orientés club au premier semestre 2023, Bellaire revient à son ancien et emblématique style de house jazzy en présentant son nouvel EP Sunset Ballad. .

Hôtel Roc Seven 14 Rue du Port Vieux

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

