Roc Seven Biarritz DJ Mozambo Hôtel Roc Seven Biarritz 21 juin 2025 18:00

Pyrénées-Atlantiques

Roc Seven Biarritz DJ Mozambo Hôtel Roc Seven 14 Rue du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 02:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Samedi 21 juin pour la Fête de la Musique, le Roc Seven Biarritz accueille le duo de dj MOZAMBO pour un set ensoleillé sur son rooftop

Mozambo est un duo de producteurs et DJ français mêlant afro-house, disco et rythmes profonds et groove. Partageant leur temps entre l’Europe et le Brésil, leur musique est inspirée par Black Coffee, Keinemusik, DJ Hoze, Hugel, Maz Rampa et bien d’autres.

Connu pour ses tubes « AYA » et « Dia del Sol », leur son est une fusion de rythmes organiques, de grooves soul et d’énergie house moderne. .

Hôtel Roc Seven 14 Rue du Port Vieux

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Roc Seven Biarritz DJ Mozambo

German : Roc Seven Biarritz DJ Mozambo

Italiano :

Espanol : Roc Seven Biarritz DJ Mozambo

L’événement Roc Seven Biarritz DJ Mozambo Biarritz a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Biarritz