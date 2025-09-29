Rocanto’Trail Saint-Antoine-du-Rocher

Rocanto’Trail

Lieu dit Le Gué des Prés Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

2026-04-12

‍♂️ Comme les années précédentes, nous organisons un trail au départ du golf d’Ardrée ⛳, avec 3 parcours adaptés à tous les niveaux

7 km pour découvrir en douceur

‍♂️ 14 km pour les coureurs confirmés

21 km pour les plus aguerris

Départ, arrivée et ravitaillement pour tou

.

Lieu dit Le Gué des Prés Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 24 39 57 organisation@rocantotrail.fr

English :

???? As in previous years, we are organising a trail starting from the Ardrée golf course, with 3 routes suitable for all levels:

? 7 km ? a gentle way to discover

???? 14 km ? for experienced runners

? 21 km ? for more experienced runners

? Start, finish and refreshments for all

German :

???? Wie in den vergangenen Jahren organisieren wir einen Trail ab dem Golfplatz von Ardrée? mit 3 Strecken, die für alle Niveaus geeignet sind:

? 7 km ? für eine sanfte Entdeckung

???? 14 km ? für erfahrene Läufer ?

? 21 km ? für die Geübten

? Start, ? Ziel und ? Verpflegung für alle

Italiano :

???? Come negli anni precedenti, organizziamo un percorso che parte dal campo da golf dell’Ardrée, con 3 itinerari adatti a tutti i livelli:

7 km: un modo dolce per scoprire

???? 14 km ? per i corridori più esperti

21 km per i corridori più esperti

? Partenza, arrivo e ristoro per tutti

Espanol :

???? Como en años anteriores, organizamos un sendero que parte del campo de golf de Ardrée, con 3 recorridos aptos para todos los niveles:

? 7 km ? una forma suave de descubrir

???? 14 km ? para corredores experimentados

? 21 km ? para los corredores más experimentados

? Salida, llegada y avituallamiento para todos

