Rocanto’Trail Saint-Antoine-du-Rocher
Rocanto’Trail Saint-Antoine-du-Rocher dimanche 12 avril 2026.
Rocanto’Trail
Lieu dit Le Gué des Prés Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire
♂️ Comme les années précédentes, nous organisons un trail au départ du golf d’Ardrée ⛳, avec 3 parcours adaptés à tous les niveaux
7 km pour découvrir en douceur
♂️ 14 km pour les coureurs confirmés
21 km pour les plus aguerris
Départ, arrivée et ravitaillement pour tou
.
Lieu dit Le Gué des Prés Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 24 39 57 organisation@rocantotrail.fr
English :
???? As in previous years, we are organising a trail starting from the Ardrée golf course, with 3 routes suitable for all levels:
? 7 km ? a gentle way to discover
???? 14 km ? for experienced runners
? 21 km ? for more experienced runners
? Start, finish and refreshments for all
German :
???? Wie in den vergangenen Jahren organisieren wir einen Trail ab dem Golfplatz von Ardrée? mit 3 Strecken, die für alle Niveaus geeignet sind:
? 7 km ? für eine sanfte Entdeckung
???? 14 km ? für erfahrene Läufer ?
? 21 km ? für die Geübten
? Start, ? Ziel und ? Verpflegung für alle
Italiano :
???? Come negli anni precedenti, organizziamo un percorso che parte dal campo da golf dell’Ardrée, con 3 itinerari adatti a tutti i livelli:
7 km: un modo dolce per scoprire
???? 14 km ? per i corridori più esperti
21 km per i corridori più esperti
? Partenza, arrivo e ristoro per tutti
Espanol :
???? Como en años anteriores, organizamos un sendero que parte del campo de golf de Ardrée, con 3 recorridos aptos para todos los niveles:
? 7 km ? una forma suave de descubrir
???? 14 km ? para corredores experimentados
? 21 km ? para los corredores más experimentados
? Salida, llegada y avituallamiento para todos
L’événement Rocanto’Trail Saint-Antoine-du-Rocher a été mis à jour le 2025-09-26 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan