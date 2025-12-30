ROCE L’ODEON Tremblay En France

ROCE Début : 2026-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL BANLIEUES BLEUES PRESENTE:ROCE Les carnets de Rocé s’emplissent de mots depuis plus de 20 ans qu’il marque le rap français de son empreinte, martelant ses fines imprécations d’un flow millimétré à nul autre pareil. Proche à ses débuts de la Mafia K1Fry et de Dj Mehdi, fils du résistant et anticolonialiste Adolfo Kaminsky, Rocé a choisi la liberté artistique plutôt que le succès commercial, mettant dans sa musique la rigueur et l’espoir que ses parents lui ont transmis.Il revient à Banlieues Bleues présenter Palmier, son sixième album, une évolution lumineuse et soul de son rap engagé.BAR SUR PLACEA 25MIN DE PARIS GARE DU NORD VIA RER B // STATION VERT GALANT

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93