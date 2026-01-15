Rochebaron Trail Place des droits de l’homme Bas-en-Basset
Rochebaron Trail Place des droits de l’homme Bas-en-Basset dimanche 15 février 2026.
Rochebaron Trail
Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : 2026-02-15 08:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
ROCHEBARON’TRAIL c’est 3 courses et 3 choix
ROCHEBARON’TRAIL, 25 km, dénivelé +700m, départ 08h30
LES BERGES DE LA LOIRE, 12 km, dénivelé+150m, départ 09h15
LA RONDE DES ÉTANGS, 8 km, dénivelé +25m, départ 09h30.
Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 16 24 51
English :
ROCHEBARON’TRAIL is 3 races and 3 choices
ROCHEBARON’TRAIL, 25 km, altitude difference +700m, start 08:30am
LES BERGES DE LA LOIRE, 12 km, elevation gain +150m, start 09.15am
LA RONDE DES ÉTANGS, 8 km, elevation gain +25m, start at 09:30 a.m.
L'événement Rochebaron Trail Bas-en-Basset