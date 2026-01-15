Rochebaron Trail Place des droits de l’homme Bas-en-Basset

Rochebaron Trail

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : 2026-02-15 08:30:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

ROCHEBARON’TRAIL c’est 3 courses et 3 choix

ROCHEBARON’TRAIL, 25 km, dénivelé +700m, départ 08h30

LES BERGES DE LA LOIRE, 12 km, dénivelé+150m, départ 09h15

LA RONDE DES ÉTANGS, 8 km, dénivelé +25m, départ 09h30.

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 16 24 51

L’événement Rochebaron Trail Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron