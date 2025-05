Rochegude en musique – et boulodrome Rochegude, 14 juin 2025 17:00, Rochegude.

Drôme

Rochegude en musique et boulodrome Eglise des aubagnans Rochegude Drôme

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Pack 2 concerts 16 €

Début : 2025-06-14 17:00:00

fin : 2025-06-14

2025-06-14

L’association « Si ca vous chante » et le Comité des Fêtes coorganisent « Rochegude en Musique ».

A 17h, on vous propose un concert de musique classique à l’Eglise des Aubagnans. A 20h, on vous propose un concert de « 100 voix » au boulodrome.

Eglise des aubagnans

Rochegude 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@fete-rochegude.com

English :

The « Si ca vous chante » association and the Comité des Fêtes are co-organizing « Rochegude en Musique ».

At 5pm, we offer a classical music concert at the Eglise des Aubagnans. At 8pm, a « 100 voices » concert at the boulodrome.

German :

Der Verein « Si ca vous chante » und das Festkomitee organisieren gemeinsam « Rochegude en Musique ».

Um 17 Uhr wird Ihnen in der Eglise des Aubagnans ein Konzert mit klassischer Musik geboten. Um 20 Uhr wird Ihnen ein Konzert mit « 100 Stimmen » im Boulodrome angeboten.

Italiano :

L’associazione « Si ca vous chante » e il Comité des Fêtes organizzano « Rochegude en Musique ».

Alle 17.00 si terrà un concerto di musica classica nell’Eglise des Aubagnans. Alle 20.00 si terrà il concerto « 100 voci » al boulodrome.

Espanol :

La asociación « Si ca vous chante » y el Comité de Fiestas coorganizan « Rochegude en Musique ».

A las 17:00 h, concierto de música clásica en la iglesia des Aubagnans. A las 20:00 h, concierto de « 100 voces » en el boulodrome.

