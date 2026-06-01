Rochemontès en fête !, Parc du domaine de Rochemontès, Seilh

Rochemontès en fête ! Dimanche 7 juin, 10h00 Parc du domaine de Rochemontès Haute-Garonne

Tarif 8€ – Gratuit pour les moins de 8 ans et les personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découvrez un patrimoine vert exceptionnel avec l’ouverture au public de 9 hectares de parc à la française surplombant la Garonne.

Dans ce cadre remarquable, patrimoine, nature et convivialité se rencontrent pour une journée festive rythmée par les arts, la musique, les jeux et les activités de plein air.

Au programme de cette édition :

Visites libres ou guidées du parc, conférences autour de « La Garonne et ses grands parcs en terrasse » et des « Arts de la table et de la cuisine au XVIIIᵉ siècle », récital dans le parc mêlant violon et chant, performance artistique de Miriam Lopez Aguayo (et vente de son oeuvre en fin de journée), promenade en calèche, démonstration et initiation à la slackline, jeux en bois, biathlon parent-enfant, spectacle de magie, jeu de piste, ateliers d’éveil et château gonflable pour les plus petits …

Les visiteurs pourront également profiter d’un marché local et artisanal ainsi que d’une grande piperade cuite au four à pain pour le déjeuner. Le pique-nique est autorisé dans le parc.

Tarif : 8 €

Gratuit pour les moins de 8 ans et les personnes en situation de handicap

Contact : 06 70 51 36 96

Mail : contact@rochemontes.com

Chiens tenus en laisse autorisés.

Parc du domaine de Rochemontès Château, Seilh, Haute-Garonne, Occitanie Seilh 31840 Haute-Garonne Occitanie 05 61 59 47 47 http://www.rochemontes.com [{« link »: « mailto:contact@rochemontes.com »}] Parc privé à la française du XVIIIe siècle sur un domaine de 9 hectares, en englobant le château Louis XVIII. Créé d’après un carnet de Le Nôtre : allées, terrasse à parterres en promontoire sur la Garonne, perspectives des allées, géométrie des dessins de buis taillés, ceinture de bois, topiaires et créneaux de buis qui ménagent des points de vue sur le fleuve. Orangerie, chambre d’amour, décors de terre cuite. Cèdres, pins parasols, micocouliers. Possibilité de pique-nique. nord-ouest de Toulouse, D 2 direction Blagnac – Grenade. Parking, animaux admis en laisse.

Découvrez un patrimoine vert exceptionnel avec l’ouverture au public de 9 hectares de parc à la française surplombant la Garonne.

©celinethibautdeligey