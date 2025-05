ROCHEMONTES EN FÊTE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) – Lieu-dit Rochemontes Seilh, 8 juin 2025 10:00, Seilh.

Haute-Garonne

ROCHEMONTES EN FÊTE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Lieu-dit Rochemontes DOMAINE DE ROCHEMONTÈS Seilh Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Le Domaine de Rochemontès, parc à la Française vous ouvre ses portes pour la 22ème édition des Rendez-vous aux Jardins . Place aux jeux et à la fête !

Venez explorer le magnifique parc à la française de 9 hectares, suivez le propriétaire pour une visite du parc, ou montez dans une calèche pour une promenade bucolique.

Au programme aussi, des activités sportives épreuve de biathlon en équipe parent/enfant, initiation à la Slackline, spikeball, volley, pong-pong et pétanque. Et des animations

– Sur la terrasse du château un spectacle de magie

– Dans le parc, démonstration de slackline (funambulisme) à la cime des arbres

– Sur les pelouses, des structures gonflables

– Atelier d’éveil pour les plus petits

– Un marché de produits locaux et artisanaux avec une quinzaine d’exposants locaux.

Pour le déjeuner, savourez un délicieux plat cuit au four à pain. Ou apportez votre pique-nique et trouvez le meilleur emplacement pour le déguster !

Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. 8 .

Lieu-dit Rochemontes DOMAINE DE ROCHEMONTÈS

Seilh 31840 Haute-Garonne Occitanie +33 6 70 51 36 96 contact@rochemontes.com

English :

The Domaine de Rochemontès, a French-style park, opens its doors to you for the 22nd edition of the « Rendez-vous aux Jardins ». It’s time to play and party!

German :

Die Domaine de Rochemontès, ein Park nach französischer Art, öffnet ihre Tore für die 22. Ausgabe der « Rendez-vous aux Jardins ». Platz für Spiele und Feiern!

Italiano :

Il Domaine de Rochemontès, parco alla francese, vi apre le porte per il 22° « Rendez-vous aux Jardins ». Fate largo a giochi e festeggiamenti!

Espanol :

El Domaine de Rochemontès, un parque a la francesa, le abre sus puertas para la 22ª edición de « Rendez-vous aux Jardins ». ¡Abran paso a los juegos y las fiestas!

L’événement ROCHEMONTES EN FÊTE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Seilh a été mis à jour le 2025-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE