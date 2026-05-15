ROCHEMONTES EN FÊTE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Lieu-dit Rochemontes Seilh

Seilh

ROCHEMONTES EN FÊTE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS)

Lieu-dit Rochemontes DOMAINE DE ROCHEMONTÈS Seilh Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Domaine de Rochemontès, parc à la Française vous ouvre ses portes pour la 23ème édition des Rendez-vous aux Jardins . Place aux jeux et à la fête !

Venez explorer le magnifique parc à la française de 9 hectares, suivez le propriétaire pour une visite du parc, ou montez dans une calèche pour une promenade bucolique.

Au programme aussi, des activités sportives épreuve de biathlon en équipe parent/enfant et initiation à la Slackline.

Et des animations

– Sur la terrasse du château un spectacle de magie

– Dans le parc, démonstration de slackline (funambulisme) à la cime des arbres

– Sur les pelouses, des structures gonflables

– Atelier d’éveil pour les plus petits

– Un marché de produits locaux et artisanaux avec une quinzaine d’exposants locaux

– Dans le parc, récital violon et chant.

Pour le déjeuner, savourez un délicieux plat cuit au four à pain. Ou apportez votre pique-nique et trouvez le meilleur emplacement pour le déguster !

Retrouvez le programme complet sur le site internet officiel des Rendez-Vous aux Jardins. 8 .

Lieu-dit Rochemontes DOMAINE DE ROCHEMONTÈS Seilh 31840 Haute-Garonne Occitanie +33 6 70 51 36 96 contact@rochemontes.com

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English :

The Domaine de Rochemontès, a French-style park, opens its doors to you for the 23rd edition of the Rendez-vous aux Jardins . It’s time to play and party!

L’événement ROCHEMONTES EN FÊTE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) Seilh a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE