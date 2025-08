Rocher à rocher numéro 28 Spécial Fullmoon Beach Bar Saint-Pierre-Quiberon

Rocher à rocher numéro 28 Spécial Fullmoon

Beach Bar 2 Avenue de Saint-Malo Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

2025-08-09

Rdv 18h45 parking du Beach bar à Penthièvre.

Covoiturage

Départ à 20h d’Erdeven, arrivée estimée vers 23h au fort de Penthièvre. En famille ou entre amis pour une randonnée inégalable.

Tu vas alterner 1km de marche aquatique et 1km de marche sur la plage sur 10km jusqu’au fort de Penthièvre.

Ce défi, tu le feras uniquement en groupe. Et oui, pour la sécurité et le confort de tous!

A l’arrivée, tu te changes et retour à Erdeven ou tu partageras une collation. Les pâtisseries maison sont évidemment les bienvenues qu’elles soient salées ou sucrées.

Tu peux déjà réserver ta place en t’inscrivant.

Tu prendras en compte qu’il y a 10km, que tu iras dans l’eau, que avoir un équipement chaud c’est bien et que tes clés de voiture et ton téléphone ne sont pas étanches. .

Beach Bar 2 Avenue de Saint-Malo Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 13 63 62 30

