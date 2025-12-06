Rock à Annay la cote la grange annay Annay-la-Côte

Rock à Annay la cote la grange annay Annay-la-Côte samedi 6 décembre 2025.

Rock à Annay la cote

la grange annay 41 rue du haut Annay-la-Côte Yonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Du rock and roll britannique à la grange primitive chaos   .

la grange annay 41 rue du haut Annay-la-Côte 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 64 20 68 

English : Rock à Annay la cote

L’événement Rock à Annay la cote Annay-la-Côte a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme du Grand Vézelay