Rock à Block Winter édition 2026 Le Girouard
Rock à Block Winter édition 2026 Le Girouard samedi 7 mars 2026.
Rock à Block Winter édition 2026
Salle socio-culturelle Rue des Forgerons Le Girouard Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-08 01:30:00
Date(s) :
2026-03-07
.
Salle socio-culturelle Rue des Forgerons Le Girouard 85150 Vendée Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Rock à Block Winter édition 2026 Le Girouard a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays des Achards