Rock à Petits par la Compagnie Cœur de Louve Pôle culturel Jean-Claude IZZO Châteauneuf-les-Martigues

Rock à Petits par la Compagnie Cœur de Louve Samedi 4 octobre, 15h00 Pôle culturel Jean-Claude IZZO Bouches-du-Rhône

De 1 à 7 ans. Entrée gratuite sur inscription dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T15:45:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T15:45:00

En partenariat avec Provence en Scène

Ce spectacle aborde l’enfance et la relation parents-enfants d’une manière humoristique et poétique. Ainsi, chacun peut se reconnaître dans des morceaux comme « T’as pas vu mon doudou ? » ou « Je dis non ». Petits et grands peuvent danser, reprendre en chœur les refrains et faire l’expérience d’un premier concert partagé. La posture parfois très rock du jeune enfant pousse l’adulte à retrouver sa spontanéité et son émerveillement.

Pôle culturel Jean-Claude IZZO Avenue des Anciens combattants 13220 Châteauneuf-les-Martigues Châteauneuf-les-Martigues 13220 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 76 90 16 https://www.chateauneuflesmartigues.fr/

