Rock and Run

Stade de la Pomme d’Or Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 21:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Organisée par l’association de musique Cordes Touscènes, la Rock and Run est un événement hybride mêlant sport et musique. Les participants peuvent choisir de courir ou de marcher sur un parcours animé par de nombreux stands musicaux et sportifs. Avec un concert prévu à la fin.

Organisée par l’association de musique Cordes Touscènes, la Rock and Run est un événement hybride mêlant sport et musique. Les participants peuvent choisir de courir ou de marcher sur un parcours animé par de nombreux stands musicaux et sportifs. Avec un concert prévu à la fin. .

Stade de la Pomme d’Or Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 47 75 67 61 emillemelanie.voisin@gmail.com

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English : Rock and Run

Organised by the Cordes Touscènes music association, the Rock and Run is a hybrid event combining sport and music. Participants can choose to run or walk along a route featuring a host of music and sports stands. With a concert at the end.

L’événement Rock and Run Caen a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Caen la Mer