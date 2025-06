Rock and Wine Fête de la musique Guignicourt-sur-Vence 5 juillet 2025 07:00

Ardennes

Rock and Wine Fête de la musique Halle de Guignicourt sur Vence Guignicourt-sur-Vence Ardennes

Tarif : 30 – 30 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

la soirée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Profitez d’une soirée avec le groupe Angel’Spark, accompagnée d’une dégustation de vins et de produits locaux. L’événement se tiendra le samedi 5 juillet 2025 à partir de 18h30. Informations et inscriptions Téléphone 07 82 03 15 32 Email adf.guignicourtsurvence@gmail.com 30€ la soirée

Halle de Guignicourt sur Vence

Guignicourt-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 7 82 03 15 32 adf.guignicourtsurvence@gmail.com

English :

Enjoy an evening with the band Angel’Spark, accompanied by wine tasting and local produce. The event takes place on Saturday, July 5, 2025, starting at 6.30pm. Information and registration: Phone: 07 82 03 15 32 Email: adf.guignicourtsurvence@gmail.com 30? per evening

German :

Genießen Sie einen Abend mit der Band Angel’Spark, begleitet von einer Weinprobe und einer Verkostung lokaler Produkte. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 5. Juli 2025, ab 18:30 Uhr statt. Informationen und Anmeldung: Telefon: 07 82 03 15 32 E-Mail: adf.guignicourtsurvence@gmail.com 30? pro Abend

Italiano :

Godetevi una serata con la band Angel’Spark, accompagnata da degustazioni di vini e prodotti locali. L’evento si svolge sabato 5 luglio 2025 dalle 18.30. Informazioni e iscrizioni: Telefono: 07 82 03 15 32 Email: adf.guignicourtsurvence@gmail.com 30? per serata

Espanol :

Disfrute de una velada con el grupo Angel’Spark, acompañada de una degustación de vinos y productos locales. La velada tendrá lugar el sábado 5 de julio de 2025 a partir de las 18.30 horas. Información e inscripciones: Teléfono: 07 82 03 15 32 Correo electrónico: adf.guignicourtsurvence@gmail.com 30? por velada

L’événement Rock and Wine Fête de la musique Guignicourt-sur-Vence a été mis à jour le 2025-06-24 par Ardennes Tourisme