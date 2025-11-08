Rock Around The Clock / La nuit Retour Vers le Futur SUPERSONIC Paris

Rock Around The Clock / La nuit Retour Vers le Futur SUPERSONIC Paris vendredi 7 novembre 2025.

ROCK AROUND THE CLOCK

Tic-tac, tu verras comme le temps passe vite…

Le concept est simple : un titre, une décennie

Prépare toi à vivre une traversée musicale inoubliable des années 50 à nos jours avec la « Rock around the clock »

Live tributes par The Notions à 00h30 et le deuxième à 2h00

DJ Set Rock 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 00s, 2010’s d’Aurejaam

Si tu aimes:

Chuck Berry / The Beatles / ACDC / The Cure / Nirvana / Arctic Monkeys / Tame Impala / The Strokes / Oasis / Blondie / David Bowie / The Rolling Stones / Elvis Presley / Led Zeppelin / T Rex / Queen / Green Day / Linkin Park / The Black Keys / Muse / Red Hot Chili Peppers / The Clash / The Kinks / Johnny Cash / …

———————————

Entrée à 10€ de 23h à 6h

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

WELCOME TO SUPERSONIC : concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 07 novembre 2025

de 23h00 à 06h00

payant Ticket : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-08T00:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T07:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-07T23:00:00+02:00_2025-11-07T06:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5aWDoJTs9 https://fb.me/e/5aWDoJTs9