Rock Around The Clock / La nuit Retour Vers le Futur SUPERSONIC Paris
Rock Around The Clock / La nuit Retour Vers le Futur SUPERSONIC Paris vendredi 7 novembre 2025.
ROCK AROUND THE CLOCK
Tic-tac, tu verras comme le temps passe vite…
Le concept est simple : un titre, une décennie
Prépare toi à vivre une traversée musicale inoubliable des années 50 à nos jours avec la « Rock around the clock »
Live tributes par The Notions à 00h30 et le deuxième à 2h00
DJ Set Rock 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 00s, 2010’s d’Aurejaam
Si tu aimes:
Chuck Berry / The Beatles / ACDC / The Cure / Nirvana / Arctic Monkeys / Tame Impala / The Strokes / Oasis / Blondie / David Bowie / The Rolling Stones / Elvis Presley / Led Zeppelin / T Rex / Queen / Green Day / Linkin Park / The Black Keys / Muse / Red Hot Chili Peppers / The Clash / The Kinks / Johnny Cash / …
———————————
Entrée à 10€ de 23h à 6h
• Vestiaire au 2ème étage
• Entrée interdite aux mineur.e.s
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
———————————
SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
WELCOME TO SUPERSONIC : concerts gratuits, et nuits rock à Paris !
Le vendredi 07 novembre 2025
de 23h00 à 06h00
payant Ticket : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-08T00:00:00+01:00
fin : 2025-11-08T07:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-07T23:00:00+02:00_2025-11-07T06:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5aWDoJTs9 https://fb.me/e/5aWDoJTs9