Rock Concerts Salle des fêtes Marchaux-Chaudefontaine

Rock Concerts

Salle des fêtes 3 Rue de Champoux Marchaux-Chaudefontaine Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez passez une soirée ROCK en dégustant des bières artisanales! Au programme: 2 concerts + 1 DJ SET THE FILFS ZE KINGS DJ SET.

Buvette et snacking prévus. .

Salle des fêtes 3 Rue de Champoux Marchaux-Chaudefontaine 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Rock Concerts

