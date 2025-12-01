Rock de Noël Café des sports Saint-Loup-sur-Semouse

Rock de Noël

Café des sports 11 Place Jean Jaurès Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Concert de Nevermind (groupe cover Rock), couscous party et boisson sur place. .

