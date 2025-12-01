Rock de Noël Café des sports Saint-Loup-sur-Semouse
Rock de Noël Café des sports Saint-Loup-sur-Semouse samedi 13 décembre 2025.
Rock de Noël
Café des sports 11 Place Jean Jaurès Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Concert de Nevermind (groupe cover Rock), couscous party et boisson sur place. .
Café des sports 11 Place Jean Jaurès Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
