Saint-Martin-de-l’Arçon

ROCK ECLIPSE

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Ce Mercredi à la guinguette Paëlla avant la soirée danse rock !

Au programme ce soir, le groupe Eclipse !

Commencez la soirée avec une délicieuse Paëlla avant de profiter d’une soirée rock avec Eclipse à la Guinguette du Mil’yeux, à Saint-Martin-de-l’Arçon. Une soirée conviviale entre gourmandise et danse vous attend !

Réservations pour le repas conseillées par téléphone. .

Le Théron Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 45 49 15 35

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English :

This Wednesday at the guinguette: Pa%EBlla before the rock dance party!

On the program tonight: the band Eclipse!

L’événement ROCK ECLIPSE Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC