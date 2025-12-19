Rock Eiffel + Loup de Berger Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Rock Eiffel + Loup de Berger

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Début : 2026-04-10 21:00:00

2026-04-10

21h.Tout public

Chanteur-Auteur-Compositeur-Multi-instrumentiste et Réalisateur, Romain Humeau a enregistré 12 albums. Hors codes et standards du rock, ses productions protéiformes évoluent dans de multiples registres et changent de peau régulièrement sans jamais perdre le fil des chansons. .

English : Rock Eiffel + Loup de Berger

