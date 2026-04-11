Rock en scène Vitré
Rock en scène Vitré samedi 11 avril 2026.
Vitré
Rock en scène
6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert pop rock Rock en scène avec le conservatoire et la participation du groupe Flyin’Saucers Gumbo au centre culturel Auditorium Mozart.
Gratuit. .
6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Rock en scène Vitré a été mis à jour le 2026-04-08 par OT VITRE
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