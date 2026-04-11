Vitré

Rock en scène

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert pop rock Rock en scène avec le conservatoire et la participation du groupe Flyin’Saucers Gumbo au centre culturel Auditorium Mozart.

Gratuit. .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Rock en scène Vitré a été mis à jour le 2026-04-08 par OT VITRE