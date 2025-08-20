Rock en Seine Le Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud
Rock en Seine Le Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud mardi 19 août 2025.
Chaque année, Rock en Seine draine des milliers de spectateurs sur le Domaine national de Saint-Cloud. Chapell Roan ouvrira cette nouvelle édition.
Programmation complète à venir
- Chapell Roan
- London Gramar
- Suki Waterhouse
- Luvcat
La 21e édition de Rock en Seine se tient les 20 au 24 août prochains au domaine national du parc de Saint-Cloud.
Du mercredi 20 août 2025 au dimanche 24 août 2025 :
payant
De 55 à 175 euros
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-08-19T23:00:00+02:00
fin : 2025-08-24T22:59:00+02:00
Date(s) :
Le Domaine national de Saint-Cloud Place George Clémenceau 92210 Saint-Cloud
https://www.rockenseine.com/