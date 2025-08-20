Rock en Seine Saint-Cloud
Rock en Seine Saint-Cloud mercredi 20 août 2025.
Rock en Seine
Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-08-20 12:00:00
fin : 2025-08-24 01:00:00
Date(s) :
2025-08-20
Aux portes de Paris, découvrez le plus grand rendez-vous rock de l’été de l’été
.
Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France
English : Rock en Seine
At the gates of Paris, discover the biggest rock event of the summer
German :
Entdecken Sie vor den Toren von Paris das größte Rockereignis des Sommers des Sommers
Italiano :
Alle porte di Parigi, scoprite il più grande evento rock dell’estate
Espanol :
A las puertas de París, descubra el mayor acontecimiento rockero del verano
L’événement Rock en Seine Saint-Cloud a été mis à jour le 2025-01-22 par Choose Paris Region