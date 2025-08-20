Rock en Seine Saint-Cloud

Rock en Seine Saint-Cloud mercredi 20 août 2025.

Rock en Seine

Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-20 12:00:00

fin : 2025-08-24 01:00:00

Date(s) :

2025-08-20

Aux portes de Paris, découvrez le plus grand rendez-vous rock de l’été de l’été

.

Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France

English : Rock en Seine

At the gates of Paris, discover the biggest rock event of the summer

German :

Entdecken Sie vor den Toren von Paris das größte Rockereignis des Sommers des Sommers

Italiano :

Alle porte di Parigi, scoprite il più grande evento rock dell’estate

Espanol :

A las puertas de París, descubra el mayor acontecimiento rockero del verano

L’événement Rock en Seine Saint-Cloud a été mis à jour le 2025-01-22 par Choose Paris Region