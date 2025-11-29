Rock en tête Concert Salle municipale Claude Augier Montendre

Rock en tête Concert

Salle municipale Claude Augier 2 rue de Saint-Pierre Montendre Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Les 100 premières places sont à seulement

Début : 2025-11-29 18:30:00

fin : 2025-11-29 01:30:00

2025-11-29

Rock en Tête soutien la Culture et lance son musée éphémère pour sa soirée du samedi 29 novembre.

Série de concerts et expositions d’œuvres d’arts !

.

Salle municipale Claude Augier 2 rue de Saint-Pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 45 96 82 rockentete17@gmail.com

English :

Rock en Tête supports culture and launches its ephemeral museum for the evening of Saturday November 29.

A series of concerts and art exhibitions!

German :

Rock en Tête unterstützt die Kultur und startet am Samstagabend, dem 29. November, ein temporäres Museum.

Konzertreihe und Kunstausstellungen!

Italiano :

Rock en Tête sostiene la cultura e lancia il suo museo effimero per la sera di sabato 29 novembre.

Una serie di concerti e mostre d’arte!

Espanol :

Rock en Tête apoya la cultura y lanza su museo efímero para la noche del sábado 29 de noviembre.

Una serie de conciertos y exposiciones de arte

