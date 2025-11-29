Rock en tête Concert Salle municipale Claude Augier Montendre
Rock en tête Concert Salle municipale Claude Augier Montendre samedi 29 novembre 2025.
Rock en tête Concert
Salle municipale Claude Augier 2 rue de Saint-Pierre Montendre Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Les 100 premières places sont à seulement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:30:00
fin : 2025-11-29 01:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Rock en Tête soutien la Culture et lance son musée éphémère pour sa soirée du samedi 29 novembre.
Série de concerts et expositions d’œuvres d’arts !
.
Salle municipale Claude Augier 2 rue de Saint-Pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 45 96 82 rockentete17@gmail.com
English :
Rock en Tête supports culture and launches its ephemeral museum for the evening of Saturday November 29.
A series of concerts and art exhibitions!
German :
Rock en Tête unterstützt die Kultur und startet am Samstagabend, dem 29. November, ein temporäres Museum.
Konzertreihe und Kunstausstellungen!
Italiano :
Rock en Tête sostiene la cultura e lancia il suo museo effimero per la sera di sabato 29 novembre.
Una serie di concerti e mostre d’arte!
Espanol :
Rock en Tête apoya la cultura y lanza su museo efímero para la noche del sábado 29 de noviembre.
Una serie de conciertos y exposiciones de arte
L’événement Rock en tête Concert Montendre a été mis à jour le 2025-09-19 par Offices de Tourisme de Jonzac