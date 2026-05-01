Rock in Cross Authume
Rock in Cross Authume samedi 30 mai 2026.
Authume
Rock in Cross
Combe aux Loups Authume Jura
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 23:55:00
Date(s) :
2026-05-30
En collaboration avec l’Union Motocycliste Doloise, voici venir le premier Rock in Cross 2026 !
Une journée dédiée à la moto et au Rock’n Roll
Le ROCK IN CROSS prend possession de la Combe aux Loups le 30 Mai pour déverser son lot de décibels, de gaz et de riffs !
Démonstrations de motocross, initiations pour les plus jeunes, foodtrucks, buvette… et trois concerts Rock pour terminer la soirée !
Un invité exceptionnel nous fait l’honneur de se joindre à nous pour fêter le rock’n’roll Farid Medjane, ancien batteur de Trust (entre autres) qui a joué avec les plus grands de la scène rock !
Restauration sur place, ouverture du site dès 11h.
Réservation dans les points de vente habituels, 15€ en prévente
Avec le soutien de NG Productions ! .
Combe aux Loups Authume 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rock in Cross
L’événement Rock in Cross Authume a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE