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Rock in Cross Authume

Rock in Cross Authume

Rock in Cross Authume samedi 30 mai 2026.

Adresse : Combe aux Loups

Ville : 39100 Authume

Département : Jura

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 15 15 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Authume

Rock in Cross

Combe aux Loups Authume Jura

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 23:55:00

Date(s) :
2026-05-30

En collaboration avec l’Union Motocycliste Doloise, voici venir le premier Rock in Cross 2026 !

Une journée dédiée à la moto et au Rock’n Roll

Le ROCK IN CROSS prend possession de la Combe aux Loups le 30 Mai pour déverser son lot de décibels, de gaz et de riffs !

Démonstrations de motocross, initiations pour les plus jeunes, foodtrucks, buvette… et trois concerts Rock pour terminer la soirée !

Un invité exceptionnel nous fait l’honneur de se joindre à nous pour fêter le rock’n’roll Farid Medjane, ancien batteur de Trust (entre autres) qui a joué avec les plus grands de la scène rock !

Restauration sur place, ouverture du site dès 11h.

Réservation dans les points de vente habituels, 15€ en prévente

Avec le soutien de NG Productions !   .

Combe aux Loups Authume 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Rock in Cross

L’événement Rock in Cross Authume a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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