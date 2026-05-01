Authume

Rock in Cross

Combe aux Loups Authume Jura

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 23:55:00

Date(s) :

2026-05-30

En collaboration avec l’Union Motocycliste Doloise, voici venir le premier Rock in Cross 2026 !

Une journée dédiée à la moto et au Rock’n Roll

Le ROCK IN CROSS prend possession de la Combe aux Loups le 30 Mai pour déverser son lot de décibels, de gaz et de riffs !

Démonstrations de motocross, initiations pour les plus jeunes, foodtrucks, buvette… et trois concerts Rock pour terminer la soirée !

Un invité exceptionnel nous fait l’honneur de se joindre à nous pour fêter le rock’n’roll Farid Medjane, ancien batteur de Trust (entre autres) qui a joué avec les plus grands de la scène rock !

Restauration sur place, ouverture du site dès 11h.

Réservation dans les points de vente habituels, 15€ en prévente

Avec le soutien de NG Productions ! .

Combe aux Loups Authume 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rock in Cross

L’événement Rock in Cross Authume a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE