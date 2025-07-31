Rock it Daddy ! Compagne S’Poart La Chapelle-Saint-Luc

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Direction artistique chorégraphie Mickaël Le Mer, Danseurs interprètes Quentin Poulailleau, Thomas (brook) Badreau, Chonbura Chambo Houth, Dylan Gangnant, Dara You, Wilfried Ebongue Moungui, Alex Besnier, Etienne Chaubernard, Ruben Boisseleau, Éclairagiste Nicolas Tallec, Scénographie Rodoff



Rock it Daddy crée une passerelle entre les musiques rock des années 50 à 70 et la danse hip-hop. Alors que ces deux cultures sont souvent mises en opposition, des liens subsistent entre elles notamment dans la musique ou encore dans l’esprit contestataire que revendiquent ces deux cultures.

Les danseurs hip-hop vont alors s’inspirer des clips de l’époque et modeler leur corps afin de proposer une gestuelle propre à ce show. Cette démarche promet de faire découvrir des mouvements inédits qui vont au-delà de ceux habituellement reproduits dans la danse hip-hop.

Mickaël Le Mer souhaite également à travers Rock it Daddy faire un clin d’œil à son père, et rendre hommage à ces icônes du rock universelles et immortelles (The Beatles, Elvis Presley, The Doors, Jimmy Hendrix, Chuck Berry…), par un show axé sur la performance des B-boys. .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

